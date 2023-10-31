الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان عن مجزرة النصيرات: "للصبر حدود.. احذروا الغضب العربى"

محمد رمضان
محمد رمضان

أدان النجم محمد رمضان ما ارتكبته قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء من مجزرة جديدة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي برج المهندسين المكون من 24 شقة سكنية فوق رءوس ساكنيها.

 

ونشر محمد رمضان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يندد بهذه المجزرة الجديدة والتي فاق عدد ضحاياها عدد مجزرة مستشفى المعمداني، وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "إنما للصبر حدود صوتنا وصل لحكوماتنا العربية وأنا واثق وبحترم قرارات الحكومات العربية".

 

وأشار محمد رمضان خلال الفيديو، إلى أن ديننا الإسلامي أوصانا على احترام جميع الديانات اليهودية والمسيحية وأننا ضد سياسات الحكومات الغربية والإسرائيلية، مطالبًا الإسرائيليين بالتظاهر أمام حكوماتهم من أجل الإسراع في وقف إطلاق النار بغزة.

 

وتابع في رسالة لإسرائيل والدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي: احذروا الغضب العربي اللي جيشه وشعبه أكبر بكتير من عدد سكانكوا كلكوا وقد أعذر من أنذر".

 

جاء هذا بالتزامن مع قصف الاحتلال مخيم جباليا مخلفًا أكثر من 400 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال.

 

وكان محمد رمضان أعلن الأيام الماضية عن تخصيص أرباح جولته الفنية، سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، والتي بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالي قطاع غزة المحاصر.

محمد رمضان النجم محمد رمضان مخيم النصيرات مخيم جباليا قطاع غزة

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