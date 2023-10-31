مسلسلات رمضان 2024.. محمد نجاتى ينضم رسميًا لفريق "الحشاشين"

انضم الفنان محمد نجاتي، بشكل رسمي، لفريق العمل الدرامي الأضخم "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مشاركة محمد نجاتي فى مسلسل الحشاشين

ويجسد محمد نجاتي، خلال الأحداث، شخصية محورية لها دور كبير في تحريك أحداث العمل.

وفى سياق متصل قطع فريق العمل بقيادة المخرج بيتر ميمي، شوطًا طويلًا فى تصوير الأحداث في دولة كازاخستان خلال الأشهر الماضية، كما قام بتصوير عدد كبير من المشاهد الخارجية، ويستكمل تصوير الأحداث في الفترة الحالية، خاصة أن العمل ضخم، إنتاجيًا وإخراجيًا، ويحتاج مجهودًا كبيرًا للمونتاج والمكساج ويحتوى على عدة مشاهد جرافيك.

أحداث مسلسل الحشاشين

قصة العمل حول شخصية مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين، وتعني هذه في عدة لغات أوروبية «القتل على حين غرة» أو الغدر بالإنسان وطعنه من ظهره، ويجسد «كريم» خلال أحداث المسلسل دور "حسن ابن الصباح"، وهو قائد وزعيم الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين خلال القرن الحادي عشر، واشتهرت بالاغتيالات.

ويعد اسم حسن الصباح، والملقب بـ"شيخ الجبل" واحدًا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية أو الحشاشون حسب التسمية الأوروبية، وفي عام 471 هـ/1078م، ذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر الدعوة في فارس، واحتل قلعة آلموت لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين

يشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أمير المصري، شريف سلامة، رياض الخولي، إياد نصار، ميمي جمال، فتحي عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، محمد علاء، ميرنا نورالدين، إسلام جمال، أحمد عيد، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج بيتر ميمى.

آخر أعمال محمد نجاتي الرمضانية

وكان قد شارك الفنان محمد نجاتي فى دراما رمضان الماضي، فى أحداث مسلسل "حرب"، أمام النجمين أحمد السقا، ومحمد فراج، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وشارك فى بطولة "حرب" العديد من الفنانين منهم أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.