السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 3 مسلسل "حرب".. ظهور الضابط محمد نجاتى فى قسم شرطة العريش

محمد نجاتي
محمد نجاتي

عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل حرب، انتقال الضابط عمر، الذي يقوم بدوره محمد فراج، إلى العريش، وذلك لمطاردة "مدحت"، أحد العناصر الإرهابية المتورطة في الانتماء لخلية إمبابة، بعد أن سافر إلى العريش لمقابلة باقي زملائه. 

أحداث الحلقة 3 من مسلسل حرب 

واستجوب الضابط شريف، الذي يقوم بدوره أحمد سعيد عبدالغني، مدحت مرة أخرى، وأخبره بمكان الالتقاء، واشتعال الاشتباكات بين الأمن والإرهابيين، ثم نصح الضابط شريف الضابط عمر بأن يذهب لمكان الاستراحة. 

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مسلسل حرب الحلقة 3.. رصد تحركات العنصر التكفيري "مدحت" وسقوطه في كمين الريسة

وعندما وصل الضابط عمر تحدث هاتفيًا مع زوجته، التي تقوم بدورها إيناس كامل، وأخبرها أنه لن يستطيع الحضور لتناول الغداء معها، بسبب انشغاله في القضية التي تولاها بعد ترقيته إلى الأمن الوطني. 

ظهور محمد نجاتي 

وبعد أن أغلق الهاتف معها ظهر الضابط محمد، الذي يقوم بدوره محمد نجاتي، وأخبره أن يحضر معه للأهمية، فتفاجأ عمر من طلبه، وطلب منه أن يعرفه بنفسه، فأخبره أنه زميله ويعمل في قسم شرطة العريش. 

ووصل الضابطان إلى مقر القسم، وهناك وجد عددًا آخر من الضباط، وحضر الجميع لتناول الغداء سويًا، وقام كل فرد منهم بتعريف نفسه، وأن كل فرد منهم لديه زوجة وأبناء، ماعدا واحد منهم لا يزال عريسا جديدا وينتظر طفله في الطريق.

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الحلقة 2 من مسلسل حرب.. إذاعة راديو طرف الخيط للوصول إلى التنظيم فى سيناء

وخلال مسلسل حرب الحلقة 3 بمجرد وصول الضابطين إلى كمين الريسة، أخبرهما أحد الضباط أن قوة الكمين ألقت القبض على "مدحت"، وطلب "عمر" من "شريف" حضور عملية استجواب العنصر، إلا أنه يرفض ويأمره بالحصول على قسط من الراحة بعد عمل استمر ليومين كاملين.

وفي بداية أحداث مسلسل حرب الحلقة 3 ، أنكر "مدحت" معرفته بأي تواصل مع تلك الخلية، إلا أنه بعد الضغط عليه أخبر الضابطان أنه سينتظر صديقه "فؤاد" على إحدى مقاهي العريش، فاتفقا معه أنهما سيتبعاه وعليه التصرف بشكل طبيعي، وهو ما تم بالفعل.

مسلسل "حرب" من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، منهم أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل "حرب" على 10 حلقات فقط.   

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