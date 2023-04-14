السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 3.. رصد تحركات العنصر التكفيري "مدحت" وسقوطه في كمين الريسة

مسلسل حرب
مسلسل حرب

بدأت منذ قليل، الحلقة 3 من مسلسل حرب ، بوصول ضابطي الأمن الوطني “عمر” و"شريف" إلى كمين الريسة بمدينة العريش، للقبض على العنصر الإرهابي "مدحت".

ونجح الضابط "عمر"، في الربط بين رقم هاتف أرضي وجدوه على هاتفه، وبين إحدى محظات الإذاعة وتبين أن الخلية الإرهابية تتواصل بأسلوب مُشفر عبر تلك المحطة، لتنجح عملية التعقب في رصد تحركات العنصر واكتشاف خط سيره وتبين أنه يتجه إلى سيناء.

 

مسلسل حرب الحلقة 3

وخلال مسلسل حرب الحلقة 3 بمجرد وصول الضابطين إلى كمين الريسة، أخبرهما أحد الضباط أن قوة الكمين ألقت القبض على "مدحت".

عمر يطلب من “شريف” حضور عملية استجواب العنصر، إلا أنه يرفض ويأمره بالحصول على قسط من الراحة بعد عمل استمر ليومين كاملين.

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الحلقة 2 مسلسل حرب.. الضابط بعد 40 ثانية تفصله عن الموت "يوم هادئ وبديع"

 

الاحداث السابقة من مسلسل حرب الحلقة 2

وفي الحلقة السابقة، توصل الضابط "عمر" إلى وسيلة التواصل بين شباب الإرهابيين، وذلك بعد مراجعة الصادر والوارد من تليفون "مدحت"، الذي تم استجوابه وتفتيش منزل صديقه "وفيق"، والتي وُجد فيها صورة تجمع الشباب الثلاثة "وفيق" و"مدحت" و"فؤاد"، المشتبه بهم في محاولة تفجير قسم شرطة، ليفاجأ برقم هاتف أرضي لقناة راديو شعبية.

وتوصل الضابط إلى أن الشباب يستخدمون برنامجًا إذاعيًا بعينه يأتي في توقيت محدد يرسلون عبره برسائل مشفرة وتعبر عن تحركاتهم وأخبارهم، واستدل الضابط على ذلك بقيام الشاب "مدحت" بمكالمة إلى البرنامج في نفس توقيت إطلاق سراحه.

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مسلسل "حرب" الحلقة 2.. "السقا" يطالب بجيش من الصواريخ أمام الجيش المصري

مسلسل "حرب" من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، منهم أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل "حرب" على 10 حلقات فقط.   

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