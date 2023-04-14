الحلقة 2 مسلسل حرب.. الضابط بعد 40 ثانية تفصله عن الموت "يوم هادئ وبديع"

ظهر ضمن الحلقة 2 من مسلسل حرب، والذي يعرض على قناة ON، في تمام الساعة التاسعة، بعضًا من الجانب الاجتماعي للضابط عمر، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج.

كما أظهرت الحلقة كيف يستطيع ضابط الأمن الوطني أن يفصل بين حياته العملية والشخصية، وذلك من خلال الحديث الذي دار بينه وبين زوجته عقب انتهاء اليوم الذي لم يفصله عن موته سوى فيه سوى 40 ثانية فقط بأنه يوم بديع وهادئ.

واكتشف الضابط في هذا اليوم قنبلة يدوية أسفل شباك حجز قسم الشرطة، لم يتبق على انفجارها سوى 40 ثانية فقط، فأمسك بها وجرى ثم ألقاها داخل بالوعة وجرى مسرعًا لينقذ من موت محقق.

كذلك كشفت الحلقة عن جانب اجتماعي من حياة الضابط وهو أن والديه قد انفصلا ولكن هناك بعض الأمور التي ترجح إمكانية رجوعهما منها، متابعة كلًا منهما على الفيس بوك بشكل غير مباشر.

و يجسد الفنان محمد فراج داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني يكشف مخططات الإرهابي عثمان "أحمد السقا" وجماعته.

وتأتي أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، وفيها يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ومن هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

بدأت أحداث مسلسل حرب أمس كاشفة عن تقديم التكفيري "عمر" الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا فروض الولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية، كما كشفت عن قيامه بعملية إرهابية صغيرة من خلال استخدامه عبوة ناسفة، أصيب جراءها 16 شخصا من المواطنين.

ومسلسل حرب من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.