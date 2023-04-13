مسلسل "حرب" الحلقة 2.. "السقا" يطالب بجيش من الصواريخ أمام الجيش المصري

كشفت الحلقة 2 من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد فراج، مطالبة "السقا" الذي يجسد دور الإرهابي"الظافر"، المهندس زياد "مهندس الصواريخ" بتجهيز عدد من الصواريخ لمحاربة الجيش المصري.

وطالب "السقا" زياد بتجهيز كمية كبيرة منها، ليرد عليه المهندس متعجبًا بأن ذلك سيمثل جيشًا ليقول له الإرهابي"السقا" أنه بالفعل يريد أن يكون تسليحه تسليح جيش ليصبح جيشًا أمام جيش القوات المصرية.

وكانت قد كشفت الحلقة 2 من مسلسل حرب عن عثور قوات الأمن على وجود قنبلة يدوية أسفل شباك حجز قسم الشرطة المحجوز به "وفيق"أحد العناصر الإرهابية المقبوض عليه، ولم يكن متبقي على انفجارها سوى 40 ثانية فقط، فقام الضابط عمر والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج بالإمساك بالقنبلة والجري بها إلى أقرب "بالوعة" و ألقوا بها داخلها ثم أغلقوا غطائها لتنفجر بعد ثوان معدودة دون أن تلحق إصابات بأي أحد.

بدأت أحداث مسلسل حرب أمس كاشفة عن تقديم التكفيري "عمر" الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا فروض الولاء والطاعة لأمير الجماعة الإرهابية، كما كشفت عن قيامه بعملية إرهابية صغيرة من خلال استخدامه عبوة ناسفة، أصيب جرائها 16 شخص من المواطنين.

و أحداث مسلسل حرب تأتي في إطار من التشويق والإثارة، إذ يخوض النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ثم يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة علي الأوضاع، ومن هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

بينما يجسد الفنان محمد فراج داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني يكشف مخططات الإرهابي وجماعته.

ومسلسل “حرب” من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب على 10 حلقات فقط.

وتعد آخر أعمال الفنان أحمد السقا على شاشة التليفزيون هو مسلسل "الاختيار 3"، مع النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد مكي، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.