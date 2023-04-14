الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 2 مسلسل حرب.. إذاعة راديو طرف الخيط للوصول إلى التنظيم فى سيناء

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشفت الحلقة 2 من مسلسل حرب عن استدلال الضابط عمر على وسيلة التواصل بين شباب الإرهابيين، وذلك بعد طلبه مراجعة الصادر والوارد من تليفون الشباب، ليفاجأ برقم هاتف أرضي لقناة راديو شعبية.

توصل الضابط إلى أن الشباب يستخدمون برنامجًا إذاعيًا بعينه يأتي في توقيت محدد ليرسلون عبره برسائل تمثل شفرات وتعبر عن تحركاتهم، وأخبارهم، وكذلك أوامرهم بينهم البعض واستدل الضابط على ذلك بقيام الشاب "وفيق" بمكالمة زملائه في نفس توقيت البرنامج تقريبًا.

استمع الضابط إلى البرنامج المذاع على المحطة وكافة الاتصالات حتى جاء اتصال يقول فيه المتصل للمذيع إنه سيذهب إلى مدينة العريش بدعوى أن مدينة القاهرة زحمة، وحينها صرخ الضابط بأن العملية القادمة ستكون في العريش.     

وتضمنت الحلقة 2 من مسلسل حرب عثور قوات الأمن على قنبلة يدوية أسفل شباك حجز قسم الشرطة المحجوز به "وفيق" أحد العناصر الإرهابية المقبوض عليها، ولم يكن متبقيًا على انفجارها سوى 40 ثانية فقط، فقام الضابط عمر والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج بالإمساك بالقنبلة والجري بها إلى أقرب "بالوعة" وألقى بها داخلها ثم أغلق غطاءها لتنفجر بعد ثوان معدودة دون أن تلحق إصابات بأي أحد.

ويتميز مسلسل حرب، حسبما وصفه المتابعون، بسرعة الإيقاع مع التشويق والإثارة، ويقدم فيه الفنان النجم أحمد السقا مغامرة جديدة بتجسيده دور إرهابي، تمكن من الانضمام إلى الجماعات الإرهابية و من هنا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها.

بينما يجسد الفنان محمد فراج داخل مسلسل حرب شخصية ضابط أمن وطني يكشف مخططات الإرهابي وجماعته.

ومسلسل حرب من بطولة العديد من الفنانين إلى جانب كل من أحمد السقا ومحمد فراج، وهما أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، وتقتصر حلقات مسلسل حرب  على 10 حلقات فقط.

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