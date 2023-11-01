الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التنموية والصناعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا للوقوف على مستجدات سير الأعمال في عدد من المشروعات التنموية والصناعية داخل المحافظة، ويأتي ذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ومديرية الإسكان، وإدارة المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجها بسرعة الانتهاء من مشروع  تطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة والتي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.

كما استعرض محافظ بورسعيد، مستجدات سير العمل في إنشاء المجمع الصناعي الثالث بجنوب بورسعيد، الذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مؤكدا أنه سيجرى افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد.

ووجه المحافظ، بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية، مشددا على التنسيق بين جميع المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
صناعات مصانع بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنموية

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