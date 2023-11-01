الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: إزالات فى المهد والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال اجتماعه

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الإزالة الفورية لكل أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعديات على الأراضى الزراعية.
 

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدا ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة. 
 

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على جهود الرصد والمتابعة والتشديد على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات.
 

 

وأكد محافظ الجيزة خلاله اللقاء، الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لملف التعديات على الأراضى الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

وشهد اللقاء استعراض موقف الإزالات والتعديات التي تم تنفيذها على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، سواء داخل أو خارج الحيز العمراني، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣.
 

وشدد على إزالة المتغيرات المكانية الموجودة في الوقت الحالي، والبالغ عددها ٢٩٧ حالة متغير مكاني، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة وعشوائية، وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك.

 

وشدد على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين، سواء "المالك أوالمقاول".


كما أكد محافظ الجيزة، أهمية تفعيل المرور اليومي للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

 

محافظ الجيزة خلال اجتماعه
محافظ الجيزة خلال اجتماعه
محافظ الجيزة خلال اجتماعه
محافظ الجيزة خلال اجتماعه
محافظ الجيزة خلال اجتماعه
محافظ الجيزة خلال اجتماعه
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