تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

يتصدر تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب منافسات نصف نهائي الدوري الإفريقي "نسخة 2023"، الأولى تاريخيًا من المسابقة القارية، كل محركات جوجل، على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث أصبحت هي حديث الساعة داخل القارة السمراء مؤخرًا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز بالدوري الإفريقي

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء على تشكيل الفريق المتوقع لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية، وإمام عاشور وبيرسي تاو، وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا".

وتجدر الإشارة إلى أن صن داونز، قد نجح في حسم مواجهة الذهاب، والتي أقيمت على ملعبه بجنوب إفريقيا، عصر الأحد الماضي بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بالسوبر ليج

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي "ملعب الرعب"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي "السوبر ليج"، في نسختها الأولى تاريخيًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي

تنقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكات قنوات أون تايم سبورت المختلفة، بالإضافة إلى شبكات أبوظبي الرياضية والمغربية الرياضية، وبي إن سبورت القطرية وSSC السعودية.

ويسبق المباراة تقديم ستوديو تحليلي، عبر إحدى قناتي أون تايم، سواء عبر أون تايم سبورت الأولى أو الثانية، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

الوداد يقترب من نهائي الدوري الإفريقي بهدف

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، ليقابل الفائز من مواجهة الوداد المغربي والترجي التونسي، علما بأن نتيجة الذهاب قد انتهت لصالح الوداد بهدف نظيف.

وتقام المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، في نسختها الأولى تاريخيًا، بنظام المباراتين، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 5 نوفمبر الجاري، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.