مدافع الأهلى السابق: الجمهور سيكون دافع كبير لللاعبين أمام صن داونز

أكد عماد النحاس مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الجمهور عليه عامل مهم في لقاء الأهلي وصن داونز لتحفيز اللاعبين، بالإضافة لاختيار التشكيل المناسب والتركيز والتوفيق داخل أرضية الملعب، خصوصا أن المباراة ستكون مضغوطة للغاية.

وقال النحاس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر دائما يستفيد من أخطائه، وبعد خسارته في دوري الابطال من صنداونز في النسخة السابقة، انتفض الفريق وظهر بمستوى قوي، لكن البطولة الحالية مضغوطة للغاية ولا يوجد وقت طويل لمعالجة الأخطاء، والأهلي لم يحظى بالإعداد الجيد لتلك البطولة من الأساس".

وأضاف: "فرق صنداونز كان الأجهزة قبل لقاء الأهلي السابق، كما أن اللاعبين كانوا مرهقين نتيجة السفر الطويل لمدة 9 ساعات، والرد دائمًا على أي مدرب يكون في الملعب فقط، وأي لاعب يتم اختياره للتشكيل عليه أن يبذل قصارى جهده".

وتابع: "التشكيل الأنسب للأهلي ( محمد الشناوي، وأكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو).

وزاد: "الجهاز الفني عليه التمهل في اشراك أكرم توفيق خصوصا أن العودة بعد العملية الثانية للصليبي تكون صعبة لكن اللاعب كانت حالته مطمئنة خلال الوقت القصير الذي ظهر فيه خلال المباراة السابقة، والإصابة العضلية التي تعرض لها كريم فؤاد طبيعية".

وأكمل: "بالتأكيد أرجح كفة ياسر إبراهيم على ربيعة في هذه المباراة خصوصا أن ربيعة شارك في المباريات الثلاث، والبدلاء هم من سيحسمون اللقاء لصالح الأهلي، يجب أن تكون الدكة جاهزة لكل الاحتمالات على مدار اللقاء".

وحول توقعه للنتيجة، قال: "أتمنى أن يفوز الأهلي على صنداونز، ولكن فرص الفريق الأحمر تصل لـ60% من أجل تحقيق الانتصار والصعود".