أخبار فاتتك|الاحتلال يواصل قصف غزة ورسالة من طارق سليمان للشناوى قبل مواجهة صن داونز

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

رسالة خاصة من طارق سليمان للشناوى قبل مواجهة الأهلى وصن داونز

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر، تصدى لأهداف محققة في لقاء الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي، مشيرًا إلى أنه من الوارد حدوث أخطاء، لكن الحارس لا يقدم أداءً سيئًا.

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على جمعة: جرائم الكيان الصهيونى فى حق غزة فاقت كوارث هتلر

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، إن الجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في حق إخواننا بغزة جزء مما فعله هتلر.

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عاجل.. قصف إسرائيلى عنيف على حى الزيتون فى غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع قصف إسرائيلي عنيف على حي الزيتون جنوب شرق غزة، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر.

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استمرار حبس تشكيل عصابى متخصص بتزييف العملات الأجنبية 4 أيام

قررت نيابة دار السلام الجزئية استمرار حبس تشكيل عصابي أربعة أيام آخرين على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتزييف العملات الأجنبية، وطلب التحريات حول الواقعة.

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وزارة العمل تعلن عن 5931 وظيفة برواتب

أعلنت وزارة العمل عن وجود 5931 وظيفة خالية فى 39 شركة بالقطاع الخاص على مستوى 11 محافظة، منها لذوى الاحتياجات، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع بدء التقديم من اليوم حتى نهاية نوفمبر المقبل.

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