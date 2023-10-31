الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي بدار السلام: نروج عملات مزيفة

متهمين
متهمين

أمرت  نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزييف العملات الأجنبية، وطلب التحريات حول الواقعة.

أقوال الضحايا

واستمعت النيابة لأقوال مالكى شركتين بمحافظة بالقاهرة، تعرضوا للنصب عليهما موضحين تعرفهما على شخصين من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" وإتفاقهم على التقابل لاستبدال مبلغ مالى بالعملة الأجنبية، وعقب انصرافهم اكتشفا بأن العملات الأجنبية مقلدة. 

كان تم ضبط عاطلين وربة منزل، وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات محلية وعملات أجنبية مقلدة، 2 بطاقة بنكية، دراجة نارية دون لوحات، المستخدمة فى إرتكاب وقائع النصب.

اعترافات المتهمين

وأقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابى للنصب على المواطنين من راغبى إستبدال العملات المحلية بأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق قيامهم بإنشاء حسابات وهمية بموقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " والتواصل مع راغبى إستبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب.

التحريات تشكيل عصابي نيابة دار السلام الجزئية العملات الاجنبية

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