استمرار حبس تشكيل عصابى متخصص بتزييف العملات الأجنبية 4 أيام

قررت نيابة دار السلام الجزئية، استمرار حبس تشكيل عصابي، أربعة أيام آخرين على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتزييف العملات الأجنبية، وطلب التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال مالكى شركتين بمحافظة بالقاهرة، تعرضا للنصب عليهما، موضحين تعرفهما على شخصين من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" واتفاقهم على التقابل لاستبدال مبلغ مالى بالعملة الأجنبية، وعقب انصرافهما اكتشفا بأن العملات الأجنبية مقلدة.

كان تم ضبط عاطلين وربة منزل، وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات محلية وعملات أجنبية مقلدة، و2 بطاقة بنكية، دراجة نارية دون لوحات، المستخدمة فى إرتكاب وقائع النصب.

اعترافات المتهمين

وأقر المتهمان بتكوين تشكيل عصابى للنصب على المواطنين من راغبى إستبدال العملات المحلية بأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق قيامهما بإنشاء حسابات وهمية بموقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " والتواصل مع راغبى إستبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب.