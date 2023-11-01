على جمعة: جرائم الكيان الصهيونى فى حق غزة فاقت كوارث هتلر

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن الجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي في حق إخواننا بغزة، جزء مما فعله هتلر.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أن العالم بعدما فاق من صدمة الحرب اكتشف أن ما فعله هتلر ضد الإنسانية، لافتا إلى أن هناك الكثير من المنظمات والمؤسسات والأفكار التي نشأت من أجل عدم تكرار هذا النوذج، معقبا: "اليهود كانوا ضحايا لبعض أفعال هتلر".

وأكد أن ممارسات الكيان الصهيوني الإسرائيلي حالًيًا، أشد بكثير وفاق ما فعله هتلر، وهو ما يثير حفيظة كل إنسان، لأن الإنسانية جمعاء رفضت أفعال هتلر باليهود، حتى الألمان أنفسهم ظلوا يكفرون عن خطيئة هتلر سنوات طويلة وحتى اليوم.