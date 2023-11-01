الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تعلن إحراز تقدم نحو خروج الأمريكيين من غزة

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أحرزت "تقدمًا حقيقًا" خلال الساعات القليلة الماضية في المفاوضات نحو تأمين ممر آمن للأمريكيين وغيرهم من الأجانب الراغبين في مغادرة قطاع غزة.

وأضاف "ميلر" خلال إفادة صحفية: "على الرغم من أنني لا أستطيع إصدار إعلان اليوم، فإننا نعتقد أننا حققنا تقدمًا حقيقيًا جدًا في هذا الشأن مثلما قلت في الساعات القليلة الماضية".

وتعمل واشنطن مع الدوحة والقاهرة لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر للسماح للمواطنين الأمريكيين داخل غزة بالمغادرة بعد أن كثفت إسرائيل قصفها للقطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

وحتى الآن أعيد فتح حركة المرور في رفح في اتجاه واحد مما سمح لشاحنات المساعدات بالدخول ببطء إلى غزة.

وقال ميلر: "نأمل أن يؤدي أي اتفاق لإخراج أي أفراد (من القطاع) إلى إتاحة إمكانية خروج مواطنين أمريكيين أو عائلاتهم وغيرهم من الرعايا الأجانب".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق اليوم، إن هناك نحو 400 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم، أي نحو ألف شخص، عالقون في غزة ويريدون الخروج.

وقال بلينكن: "نعمل مع أطراف مختلفة لمحاولة تسهيل خروجهم من غزة العائق بسيط: إنها حماس"، مضيفًا أن هناك ما يقرب من 5000 مواطن أجنبي آخر يأملون في الخروج.

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