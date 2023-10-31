الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يعترف: العملية البرية على غزة "تكلفنا ثمنًا باهظًا"

جيش الإحتلال
جيش الإحتلال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن جيش الاحتلال حقق إنجازات "كبيرة" خلال العملية البرية في قطاع غزة، لكنه "يدفع ثمنًا باهظًا أيضًا".

وأضاف جالانت: "نحن ننشر قوات على نطاق واسع في عمق قطاع غزة"، حسبما قال وزير الدفاع لجنود تابعين لوحدات القوات الجوية.

وتابع أن هناك معارك ضد القوات العاملة في غزة والنتائج والإنجازات على أرض المعركة عالية وللأسف في الحرب هناك أثمان وكانت في اليوم الأخير باهظة للغاية، مستدركًا: "على الرغم من ذلك، نحن مصممون على الاستمرار والفوز".

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غزة جيش الاحتلال إنجازات العملية البرية باهظة

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