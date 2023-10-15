الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره الإسرائيلى الالتزام بقانون الحرب

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت وأكد دعم واشنطن لأمن إسرائيل وناقشا أهمية الالتزام بقانون الحرب.

 

وقال البنتاجون في بيان "ناقش خلال الاتصال أهمية الالتزام بقانون الحرب، بما في ذلك التزامات حماية المدنيين، والتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بينما تواصل إسرائيل عملياتها لاستعادة الأمن".

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في غزة.


وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل خلال اتصاله مع نتنياهو،  كما أكد خلال اتصاله مع عباس على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، معربا عن إدانته لحركة حماس. 

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