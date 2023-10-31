الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تزامنا مع مجزرة جباليا.. واشنطن تجدد دعمها للعمليات الإسرائيلية في غزة

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل في مواصلة الهجوم على القطاع "حتى تتوقف حركة حماس الفلسطينية عن تشكيل تهديد".

وقبل قليل، استهدف قصف صهيوني عنيف جدا منطقة سكنية مكتظة بالنازحين والمدنيين في وسط مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، مخلفا مجزرة جديد راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد وجريح، كحصيلة أولية، بحسب وزارة الصحة.

وقال بلينكن ردا على سؤال أعضاء مجلس الشيوخ حول ما إذا كان يدعم قرار إسرائيل مواصلة القتال طالما أن "حماس تشكل تهديدا لدولة إسرائيل": "نعم، أدعم".

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

إبادة مربع سكني كامل

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كجم على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم اكبر كثافة سكانية في القطاع؛ حيث يشمل قرابة الـ 40 منزلا.

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الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال استهدف مخيم جباليا بـ6 آلاف كجم متفجرات (فيديو)

وقالوا إن مربعا سكنيا كاملا تم تدميره تدميرا كاملا. وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا.

وشن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، حسب السلطات الصحية

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