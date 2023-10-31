الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: الولايات المتحدة تحاول إدخال 100 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة هذا الأسبوع

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحاول إدخال 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميًا إلى غزة عبر معبر رفح هذا الأسبوع.

وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، حيث كان يدافع عن مليارات الدولارات من التمويل الإضافي، الذي سيتم استخدام بعضها للمساعدات الإنسانية: “هذا هو الحد الأدنى لما هو مطلوب، ولكن علينا أن نفعل ذلك”. .

وأضاف بلينكن، أنه قبل الحرب، كانت تدخل ما بين 500 و800 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات إلى القطاع.

وتحدث بلينكن عن النظام الذي تم إنشاؤه في رفح، حيث يتم “التحقق من الشاحنات من قبل إسرائيل وكذلك السلطات المصرية”.

المساعدات الإنسانية لغزة 

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وقال بلينكن: "حتى الآن، ليس لدينا تقارير من الأمم المتحدة أو من إسرائيل تفيد بأن هذه المساعدة قد تم تحويلها من المستفيدين المستهدفين، ولكن هذا أمر سنتابعه عن كثب".

وأضاف: “هل يمكنني أن أعدكم في هذه اللجنة بأنه سيتم التسليم بنسبة 100% إلى المستلمين المعينين؟ لا، سيكون هناك حتما بعض الانسكابات”. وتابع: "لم نر ذلك حتى الآن، لكن أعتقد أنه يتعين علينا توقع ذلك".

وقال بلينكن: “لكن الغالبية العظمى من المساعدات حتى الآن تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، ونحن بحاجة إلى المزيد”، مشيرا إلى أن المزيد عن معبر رفح. 

وفي سياق متصل،  قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء إنه "أوضح مرارا وتكرارا" للقادة الإسرائيليين أنه يتعين عليهم ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف: الآن، نفهم تمامًا أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني.

 

وقال أوستن في كلمته الافتتاحية أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: “إننا نحزن على خسارة المدنيين الفلسطينيين”.

وتابع: "لقد أوضحت مراراً وتكراراً لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين في غزة هي مسئولية أخلاقية وضرورة استراتيجية على حد سواء، إن الديمقراطيات مثل ديمقراطيتنا تصبح أقوى وأكثر أمانًا عندما نلتزم بقانون الحرب، ونحمي المدنيين”.

 

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