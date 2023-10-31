الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال استهدف مخيم جباليا بـ6 آلاف كجم متفجرات (فيديو)

جباليا
جباليا

أعلن المكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، قبل قليل، أن المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال في جباليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان داخل القطاع.

فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كجم على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

واستشهد حتي الآن، ما يقارب الـ400 شخص أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية.

وحصل "الدستور" على مقطع فيديو يرصد لحظة استخراج الشهداء والضحايا من تحت الأنقاض في جباليا، ويكشف عن حجم الدمار الذى لحق بالمخيم.

محرقة جديدة.. ارتفاع ضحايا مجزرة مخيم جباليا لـ 400 شهيد ومصاب

وسبق، وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن العدد الأولي لضحايا مجزرة مخيم جباليا يقدر بـ 400 بين شهيد وجريح.

وأوضحت الوزارة أن مخيم جباليا تعرض لقصف بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات كما أن الاحتلال دمر حيا سكنيا وسط مخيم جباليا بشكل كامل، وأكدت الوزارة أن العدد الأكبر من ضحايا مجزرة مخيم جباليا أطفال ونساء.

وارتقى العشرات من الشهداء وأصيب عشرات آخرون من الفلسطينيين المدنيين، جراء مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت اليوم الثلاثاء مخيم جباليا والنصيرات شمالي قطاع غزة، فيما أعلنت السلطات الصحية أن عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا المستشفى المعمداني.

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