حركة فتح: الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح"، الثلاثاء، بوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة في القدس، كـ"أولوية قصوى".

وأكدت الحركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه.

وحذرت الحركة مما وصفته بـ"الانفجار" في المحافظات الشمالية بسبب التصعيد المستمر للاحتلال وتسليح المستعمرين واستباحة دم الشعب الفلسطيني.

وقالت إنها تواصل جهودها إقليميا ودوليا لمواجهة ما وصفته بـ"التضليل الإعلامي الإسرائيلي الأمريكي".

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم تنفيذه للقرارات الدولية ذات الصلة.

مجزرة جديدة على مربع سكني بمخيم جباليا

وشهد العدوان الصهيوني على قطاع غزة اليوم مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد وجريح كصحيلة أولية؛ حيث استهدف منطقة سكنية مكتظة بالنازحين والمدنيين في وسط مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كجم على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.

وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم اكبر كثافة سكانية في القطاع؛ حيث يشمل قرابة الـ 40 منزلا.

كما شن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، حسب السلطات الصحية

وفي وقت سابق، ذكرت الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن الوزارة الصحة، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا، وذلك منذ السابع من اكتوبر الجاري.

أضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.