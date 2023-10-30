الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حركة فتح: جيش الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الشعب الفلسطينى

المتحدث باسم حركة
المتحدث باسم حركة فتح

قال منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح، إن جيش الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف "الحايك" عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الاحتلال يرتكب عشرات المجازر يوميًا في قطاع غزة، وشعبنا يواجه حرب إبادة جماعية.

إسرائيل تنفذ عمليات قصف مكثفة بلا هوادة

ونوه المتحدث باسم حركة فتح إلى أن إسرائيل تنفذ عمليات قصف مكثفة بلا هوادة، وآلاف الضحايا ما زالت تحت الأنقاض.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن الاحتلال قصف عشرات المنازل في غزة، وارتكب مجازر في الجنوب الذي ادعى أنه مكان آمن وطلب من المواطنين التوجه إليه.

غزة الشعب الفلسطيني حرب مفتوحة حركة فتح المتحدث باسم حركة فتح

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