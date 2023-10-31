الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ما يحدث فى غزة إبادة جماعية.. استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك

غزة
غزة

أعلن مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، الثلاثاء، عن استقالته احتجاجًا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة.

قال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان بنيويورك، في استقالته، إن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية، لافتًا إلى أن استقالته جاءت احتجاجًا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة.

وأضاف أن ما يحدث في غزة حالة "إبادة جماعية"، وأن هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الصهيوني، موضحًا أن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية.

الولايات المتحدة الاحتلال الصهيونى المفوضية السامية لحقوق الإنسان نيويورك غزة

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