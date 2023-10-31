ما يحدث فى غزة إبادة جماعية.. استقالة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنيويورك

أعلن مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، الثلاثاء، عن استقالته احتجاجًا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة.

قال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان بنيويورك، في استقالته، إن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية، لافتًا إلى أن استقالته جاءت احتجاجًا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في غزة.

وأضاف أن ما يحدث في غزة حالة "إبادة جماعية"، وأن هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الصهيوني، موضحًا أن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية.