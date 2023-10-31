الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حضور كبير من أمناء وأعضاء الحوار الوطنى والقوى السياسية لسيناء (صور)

جانب من حضور الحوار
جانب من حضور الحوار الوطني بسيناء

شارك عدد كبير لمجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطني والقوى السياسية في سيناء اليوم لدعم الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في سيناء.

وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني ما صرح به الرئيس فيما يتعلق بـأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر وأنها أرض طاهرة ومعبر الأنبياء التي طالما مثلت لمصر عمقًا استراتيجيًا، ويؤكد على أهمية المشروعات التي قامت بها الدولة على أرض الفيروز، ومناهضة الإرهاب الفكري.

وقال د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لـمشايخ شمال سيناء، إننا نعوض ما تم التقصير فيه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الدولة تسابق الزمن لتعمير سيناء لأهلها.

أضاف مدبولي خلال زيارته لسيناء، أن الزيارة تأخرت حيث كان مقررًا لها أول أسبوع من أكتوبر، لكن الأحداث التي تشهدها غزة، كانت سببًا في تأخير هذه الزيارة الهامة.

وقال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن زيارته الحالية لسيناء كان المقرر لها أن تكون في بداية شهر أكتوبر، ولكن في ظل الأحداث الدامية في دولة فلسطين الشقيقة اضطر أن ينوب عن الرئيس السيسي في بعض الزيارات لعرض موقف مصر من القضية، لذا بالرغم من الجهود العظيمة التي تقوم بها مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية إلا أن هناك حرصًا شديدًا على إتمام زيارة سيناء والالتقاء بالمشايخ والأهالي في هذه المحافظة.

وتوجه مدبولي، خلال إلقاء كلمته بجلسة حوارية مع أهالي ومشايخ محافظة سيناء، المذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز، بخالص الشكر والتقدير لأهالي شمال سيناء على وقفتهم القوية خلف الجيش المصري والقيادة السياسية من أجل الحفاظ على سيناء.

txt

سيناء خط أحمر.. هاشتاج يتصدر "إكس".. ومغردون: "مصر السيسي قد التحدي"

مجلس أمناء الحوار الوطنى القوى السياسية القيادة السياسية سيناء مجلس أمناء الحوار الوطني

الأكثر قراءة

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

"مبروك كسبت جايزة".. اعترافات المتهم بالنصب على عملاء البنوك فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"