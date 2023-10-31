حضور كبير من أمناء وأعضاء الحوار الوطنى والقوى السياسية لسيناء (صور)

شارك عدد كبير لمجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطني والقوى السياسية في سيناء اليوم لدعم الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في سيناء.

وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني ما صرح به الرئيس فيما يتعلق بـأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر وأنها أرض طاهرة ومعبر الأنبياء التي طالما مثلت لمصر عمقًا استراتيجيًا، ويؤكد على أهمية المشروعات التي قامت بها الدولة على أرض الفيروز، ومناهضة الإرهاب الفكري.

وقال د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لـمشايخ شمال سيناء، إننا نعوض ما تم التقصير فيه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الدولة تسابق الزمن لتعمير سيناء لأهلها.

أضاف مدبولي خلال زيارته لسيناء، أن الزيارة تأخرت حيث كان مقررًا لها أول أسبوع من أكتوبر، لكن الأحداث التي تشهدها غزة، كانت سببًا في تأخير هذه الزيارة الهامة.

وقال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن زيارته الحالية لسيناء كان المقرر لها أن تكون في بداية شهر أكتوبر، ولكن في ظل الأحداث الدامية في دولة فلسطين الشقيقة اضطر أن ينوب عن الرئيس السيسي في بعض الزيارات لعرض موقف مصر من القضية، لذا بالرغم من الجهود العظيمة التي تقوم بها مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية إلا أن هناك حرصًا شديدًا على إتمام زيارة سيناء والالتقاء بالمشايخ والأهالي في هذه المحافظة.

وتوجه مدبولي، خلال إلقاء كلمته بجلسة حوارية مع أهالي ومشايخ محافظة سيناء، المذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز، بخالص الشكر والتقدير لأهالي شمال سيناء على وقفتهم القوية خلف الجيش المصري والقيادة السياسية من أجل الحفاظ على سيناء.