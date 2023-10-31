سيناء خط أحمر.. هاشتاج يتصدر "إكس".. ومغردون: "مصر السيسي قد التحدي"

تصدّر هاشتاج "سيناء خط أحمر" منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا (#سيناء_خط_أحمر)، تزامنًا مع عبور المساعدات المصرية من بوابة رفح الفاصلة بين حدود مصر وقطاع غزة، دعمًا للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرّضون للقصف من إسرائيل.

وأشاد المصريون بالجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين بإرسال المساعدات الإنسانية، ومخاطبة دول العالم باتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك ثوابت في السياسة المصرية، مؤكدًا أن مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب، وضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء، التزامًا بكل ما تنص عليه القوانين الدولية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، أنه لحل الأزمة غير المسبوقة التي نشهدها في قطاع غزة، ندعو العالم إلى النظر بمنظور عادل يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب، لا يوجد ميزة أو أفضلية لجانب على الجانب الآخر.

وتابع: "نحن ضد سياسة العقاب الجماعي التي تحدث الآن ضد سكان قطاع غزة، ومن أول لحظة مصر تتحرك على كل المستويات بدءً من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة على كيفية حل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء".

غزة تحت الحصار

وبدأت إسرائيل حصارًا شاملًا على غزة بعد أن نفذت حركة حماس صباح السبت قبل الماضي هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ويخضع سكان غزة لحصار إسرائيلي أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء منذ أن اجتاحت الحرب البلاد في 7 أكتوبر.

ويعاني سكان المنطقة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية ومع تضاؤل ​​الموارد منذ ذلك الحين.