مصر تفرض إرادتها.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بشأن القضية الفلسطينية

تصدّر هاشتاج "مصر تفرض إرادتها" منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع دخول الدفعة الثانية للمساعدات الإنسانية إلى غزة في أعقاب الحرب التي تشنّها إسرائيل في الوقت الحالي على القطاع بأكمله.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا (#مصر_تفرض_إرادتها)، تزامنًا مع عبور المساعدات المصرية من بوابة رفح الفاصلة بين حدود مصر وقطاع غزة، دعمًا للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرّضون للقصف من إسرائيل.

وأشاد المصريون بالجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين بإرسال المساعدات الإنسانية، ومخاطبة دول العالم باتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

وتنوّعت تعليقات المدونين عبر "إكس"، إذ قال أحدهم: «مصر رغم وقوف إسرائيل وإصرارها على عدم تقديم المساعدات لقطاع غزة، استطاعت مصر أن تفرض إرادتها وتدخل المساعدات للأشقاء من خلال معبر رفح».

وأضاف آخر: «مصر هتفضل أم البلاد وأكثر الدول دعما للدول التي تُعاني من الحروب والزلازل وبراكين وغيرها، دخول مصر للمساعدات من معبر رفح يدل على فرض إرادتها وقوته بين شعوب ودول العالم».

دخول دفعة ثانية من الشاحنات الإغاثية لغزة

كشف خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن محتويات الشاحنات الإغاثية لغزة التي عبرت أمس، لافتًا إلى أن الأولوية الكبرى كانت للأدوية والإسعافات الأولية، والمستلزمات الطبية التي يحتاجها أهالي غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، إن كل الحاويات تحتوي على أنواع مختلفة من المساعدات، تتمثل في الأدوية والمواد الغذائية، والبطاطين والمواد الجافة، والملابس، والعديد من المساعدات.

وأشار إلى أنه تم دخول 20 قاطرة من أصل 106، منوها بأن هناك 17 شاحنة تتحرك اليوم لقطاع غزة، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح خالد الشرقاوي، عضو التحالف الوطني، أن تواجد المتطوعين أمام معبر رفح كان لتوجيه رسالة لشعوب العالم كله، للضغط على حكوماتها لمحاولتها المطالبة بوقف التصعيد في قطاع غزة، متابعًا: "وصّلنا رسالة لأهالي غزة بأننا متضامنون معهم، كما أننا ضد تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى".