"فلسطين خط أحمر".. مصريون يُشيدون بتصريحات الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام

احتضنت مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة رؤساء الدول والحكومات والمنظمات والوفود، لاتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

وأشاد عدد كبير من المصريين بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض تصفية القضية الفلسطينية، وتنديد جرائم الاحتلال الصهيوني التي يرتكبها في قطاع غزة.

كما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجهود مصر منذُ اليوم الأول من اندلاع الحرب بين فلسطين وإسرائيل، في تهدئة الصراع، والتمسّك بدخول المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح.

وجاءت تعليقات المتابعين عبر موقع التدوينات “إكس” كالتالي:

وأصدرت رئاسة الجمهورية فى مصر، بيانًا صحفيًا، أكدت فيه، أن مصر لن تدخر جهدًا فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دومًا علي موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.

لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

وفى إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، شدد البيان:"لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة.. ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.. مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته".

قمة القاهرة للسلام 2023

وعقدت القمة فى العاصمة الإدارية الجديدة اليوم؛ لبحث سبل حل القضية الفلسطينية وإيجاد حل سلمى لأزمة الشرق الأوسط، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتمت دعوة جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والرئيس الفلسطينى محمود عباس وزعماء البحرين واليونان والعراق وإيطاليا والأردن والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا واليابان والنرويج، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل، وكبير دبلوماسيى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل والمبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط تشاى جون والمبعوث الرئاسى الروسى الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف.