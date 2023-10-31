الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى لمشايخ سيناء: لا تستمعوا لحروب الجيل الرابع.. وحافظوا على عهدكم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته الحالية لسيناء كان المقرر لها أن تكون في بداية شهر أكتوبر، ولكن في ظل الأحداث الدامية في دولة فلسطين الشقيقة اضطر أن ينوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في بعض الزيارات لعرض موقف مصر من القضية، لذا بالرغم من الجهود العظيمة التي تقوم بها مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية إلا أن هناك حرصا شديدا على إتمام زيارة سيناء والالتقاء بالمشايخ والأهالي في هذه المحافظة.

تنمية سيناء 

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إلقاء كلمته بجلسة حوارية مع أهالي ومشايخ محافظة سيناء، المذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز، بخالص الشكر والتقدير لأهالي شمال سيناء على وقفتهم القوية خلف الجيش المصري والقيادة السياسية من أجل الحفاظ على سيناء.

عهد مشايخ سيناء 

وطالب مشايخ وأهالي سيناء بأن يظلوا على نفس عهدهم الخاص بحماية سيناء من أي أفكار دخيلة، معبرًا: "أرجوكم لا تستمعوا لحروب الجيل الرابع، ومصر لا تتحدث كثيرًا بقدر تنفيذها على أرض الواقع".

مدبولي مصطفى مدبولى حروب الجيل الرابع اكسترا نيوز

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