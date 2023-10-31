مدبولى: سيناء أغلى جزء على قلوب المصريين ولن نستجب لأى فكر خبيث

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سعيد بلقائه اليوم مشايخ وأهالي محافظة سيناء في حوار مفتوح معهم.

سيناء قلب الوطن

وأكد مدبولي، خلال إلقاء كلمته بجلسة حواريه مع أهالي ومشايخ سيناء، المذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن سيناء أغلى جزء على قلب أي مواطن مصري، معبرًا: "لن نسمح بأي صورة من الصور التخلي عن متر واحد من أرض سيناء".

تنمية سيناء

وأضاف، أنه من أجل تأمين أي موقع استراتيجي لا بد أن يصاحب هذا التأمين التنمية الشاملة، وأن تكون هذه المناطق الاستراتيجية مأهولة بالسكان والمواطنين، حيث هذا التواجد السكاني بمثابة خط الدفاع الأول عن فكر خبيث يحاول استغلال هذه الأرض، لذا يمكن القول إنه لا توجد دولة في العالم تقبل التخلي عن قطعة أرض من وطنها لأي دخيل من الخارج، خاصة أنه تم إنفاق 610 مليارات جنيه ووضع في الخطة التنفيذية المستقبلية 400 مليار مرة أخرى.