الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لموظف بشركة اختلس 114 ألف جنيه بالإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، على خلفية اتهامه باختلاس أموال من جهة عمله، وألزمته وبرد مبلغ 114.700 ألف جنيه، وتغريمه نفس قيمة المبلغ والعزل من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية 

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إحالة المتهم بقتل زميله بالمرج لمحكمة الجنايات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم " ع.ح.م" موظف بشركة لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية ومدير فرع بالمنشية سابقا، بصفته موظفا عاما، ومن ماموري التحصيل إحدي الشركات المساهمة، التي تساهم فيها الدولة بنصيب رأس مالها، اختلس أموالا قدرها تسعة وأربعين ألفا وسبعمائة جنيها وواحد وعشرون قرشا، وكذلك المبلغ خمسة وستون الف جنيه، عن طريق الوصول إلي حسابات عملاء مستخدما الأرقام السرية الخاصة بهم وتحصل بإجمالي مبلغ مائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة جنيها وواحد وعشرين قرشا.

وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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