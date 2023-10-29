10 سنوات غيابيًا لعاطل لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة بعد اتهامه بتزوير محررات رسمية للاستيلاء علي مبالغ مالية من محرر مزور لبيع سيارة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبدالمطلب والمستشار شريف عبدالمقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

المتهم قدم رخصة سيارة مزورة

كشفت التحقيقات أنه خلال رغبة المجني عليه "ا.م.ال" ربان بحري في شراء سيارة مستعملة، وعليه تبين له قيام المتهم "م.ع.ال" عاطل بعرض سيارة عبر مواقع التواصل، فتواصل معه مبديًا رغبته في شرائها، وتقابل معه وأجري معاينة للسيارة محل الواقعة، وقدم المتهم له رخصة التسيير الخاصة بها باسم شخص آخر، وسدد المجني عليه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه بعقد عرفي، وقدم له أصل توكيل رسمي عام بشأن بيع السيارة وتسلم المجني عليه السيارة واتفق معه علي اللقاء صباحًا لتحرير العقد المسجل للبيع السيارة.

بفحص التوكيل تبين أنه مزور فقام بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته المتهم الي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.