الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 سنوات غيابيًا لعاطل لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة بعد اتهامه بتزوير محررات رسمية للاستيلاء علي مبالغ مالية من محرر مزور لبيع سيارة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبدالفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبدالمطلب والمستشار شريف عبدالمقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

المتهم قدم رخصة سيارة مزورة
كشفت التحقيقات أنه خلال رغبة المجني عليه "ا.م.ال" ربان بحري في شراء سيارة مستعملة، وعليه تبين له قيام المتهم "م.ع.ال" عاطل بعرض سيارة عبر مواقع التواصل، فتواصل معه مبديًا رغبته في شرائها، وتقابل معه وأجري معاينة للسيارة محل الواقعة، وقدم المتهم له رخصة التسيير الخاصة بها باسم شخص آخر، وسدد المجني عليه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه بعقد عرفي، وقدم له أصل توكيل رسمي عام بشأن بيع السيارة وتسلم المجني عليه السيارة واتفق معه علي اللقاء صباحًا لتحرير العقد المسجل للبيع السيارة.

بفحص التوكيل تبين أنه مزور فقام بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته المتهم الي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد الإسكندرية بتزوير محررات رسميه جنايات الإسكندرية أمن الأسكندرية

مواد متعلقة

10 سنوات لصاحب مركز سيارات للاتجار فى المخدرات بالإسكندرية

المشدد 7 سنوات لربة منزل حاولت إدخال أقراص مخدرة لزوجها المحبوس

المشدد 3 سنوات لموظفة بجامعة الإسكندرية اختلست رسم إقامة الطلاب بالمدينة الجامعية

حبس عاطل قتل جاره في الإسكندرية لخلافات الجيرة

بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل ذبح عاملًا فى الإسكندرية

المشدد 15 سنة لـ3 سيدات و3 عاطلين لخطف شخص بالإسكندرية

المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة تزوير جواز سفر فى الإسكندرية

المشدد 10 سنوات و100 ألف غرامة لعاطلين يروجان المخدرات فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

أقوى من كورونا وهيقلل عدد سكان الأرض.. تحذيرات من جائحة خطيرة (فيديو)

تجديد حبس مالك شركة لاتجاره بالنقد الأجنبي في التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة