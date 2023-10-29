إحالة المتهم بقتل زميله بالمرج لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة المرج، اليوم الأحد، المتهم بقتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما وصفعه على وجهه، لمحكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها الجهات المختصة بوجود إخطار من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصابًا بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده.

وتبين أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشة"، داخل شقة فى منطقة المرج، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.