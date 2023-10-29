الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل زميله بالمرج لمحكمة الجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت نيابة المرج، اليوم الأحد، المتهم بقتل زميله بعيار نارى، بسبب مشاجرة بينهما وصفعه على وجهه، لمحكمة الجنايات.

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وكشفت التحقيقات التى أجرتها الجهات المختصة بوجود إخطار من مستشفى اليوم الواحد، بوصول عامل مصابًا بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده.

وتبين أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه "نقاش"، وأثناء عملهما "نقاشة"، داخل شقة فى منطقة المرج، حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح نارى وأطلق النار على زميله وفر هاربًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

النيابة نقاش المرج التحقيقات نيابة المرج مشاجرة الجنايات

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