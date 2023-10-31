الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: الصاروخ الذى استهدف مناسبة عزاء فى أوكرانيا أطلقته القوات الروسية

ليز ثروسيل
ليز ثروسيل

قالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الانسان التابع لـالأمم المتحدة إن المنظمة الدولية ومن خلال المعلومات التى قامت بعثتين لتقصي الحقائق بجمعها بعد زيارة قرية هوروزا الأوكرانية التي قتل فيها 59 شخصًا بعد إصابة صاروخ لمقهى في 5 أكتوبر الجاري كانت تقام به مناسبة عزاء والذى يعد أحد أكثر الحوادث الفردية دموية للمدنيين منذ فبراير 2022 وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بأن الصاروخ أطلقته القوات المسلحة الروسية، وأنه لم يكن هناك ما يشير الى وجود أفراد عسكريين أو أي أهداف عسكرية مشروعة أخرى في أو بالقرب من المقهى وقت الهجوم.

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وأشارت المتحدثة الأممية - في مؤتمر صحفي اليوم بجنيف - إلى أن القتلى كانوا 36 امرأة و22 رجلا وصبي، جميعهم من المدنيين، لافتة إلى أن تقرير بعثة مراقبة حقوق الإنسان فى أوكرانيا يشير إلى أن القوات المسلحة الروسية إما فشلت في القيام بكل ما هو ممكن للتحقق من أن الهدف كان هدفًا عسكريًا، أو أنها استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية عمدًا، مؤكدة أن أي من السيناريوهين سيكون بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

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وحثت تروسيل الاتحاد الروسي على إجراء تحقيق كامل وشفاف لمحاسبة المسئولين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع هجمات مماثلة فى المستقبل، كما دعته إلى توفير الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويضات المناسبة للضحايا وأسرهم.

لامم المتحدة المنظمة الدولية حقوق الانسان الاتحاد الروسي القوات المسلحة الروسية

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