مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية يدعو لفتح معبر كرم أبوسالم

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى فتح معبر كرم أبو سالم، الذي يربط إسرائيل بقطاع غزة في محاولة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع الذي مزقته الحرب.

وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم - حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - شددت مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن، على الحاجة الماسة "لإيصال الإمدادات الإنسانية والإغاثة إلى غزة بشكل آمن وموثوق، دون عوائق، وبالحجم المطلوب".

وقالت دوتن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه "لا غنى عن وجود أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة إذا أردنا أن نحدث فرقا - معبر كرم أبو سالم، بين إسرائيل وغزة، هو المعبر الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات".

شهداء ومصابون في قصف بوسط غزة

استشهد 15 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر بالقطاع إن طيران الاحتلال أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وأسفر قصف لدراجة نارية في خان يونس، جنوب القطاع عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد من الجرحى.

وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وشمال غرب مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل طيران الاحتلال.

كما شهدت مناطق في البريج وشرق خان يونس وشرق رفح غارات لطيران الاحتلال وقصف مدفعي.

ويواصل طيران الاستطلاع التحليق بشكل مكثف في سماء القطاع، كما يتواصل إطلاق قنابل الإضاءة على معظم أنحاء القطاع.

واستشهد ثلاثة وأصيب آخرون، في قصف لمنزل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال المنازل في حي تل الهوا وللمنازل في محيط مُستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر غرب مدينة غزة.