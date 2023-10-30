الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الأمم المتحدة: دخول 33 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بفلسطين

مساعدات
مساعدات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الإثنين، دخول 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وأكدت (أوتشا)، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر.

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وذكر المكتب، في تقريره اليومي عن الحرب بين إسرائيل وغزة، أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية، مشددا على ضرورة الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي على وجه التحديد.

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وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن 117 شاحنة مساعدات تمكنت من دخول غزة منذ 21 أكتوبر، معظمها تحوي معدات طبية (70 شاحنة)، واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية، مشددًا على أن القطاع يحتاج 100 شاحنة يوميا على الأقل لتوفير الأساسيات لسكان غزة.

وغزة القطاع الفلسطيني الامم المتحدة المساعدات الإنسانية الصرف الصحي مرافق المياه

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