الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية بقطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن توسيع عملياته في غزة، حيث واصل عملياته البرية بالقطاع ليلة الأحد / الإثنين.  

وقالت الصحيفة الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن قوات الجيش قتلت خلال مواجهات مع المقاومة في قطاع غزة، العشرات الذين تحصنوا داخل مباني وأنفاق، وحاولوا مهاجمة القوات، على حد قوله.

وفي أثناء الأحداث، وجهت طائرة تابعة لجيش الاحتلال، من قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي، بقصف موقع يقع داخل مبنى تابع لحركة حماس، "كان بداخله أكثر من 20 شخصا من حماس، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن قواته حددت ليلا موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة جامعة الأزهر، ووجهت طائرة مقاتلة لقصفهم.

عملية طوفان الأقصى

يستمر عدد الشهداء في قطاع غزة في الارتفاع في ظل الهجمات المضادة الشرسة التي تشنها إسرائيل. ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، استشهد أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب.

txt

مصر تنجح فى إدخال أكبر قافلة مساعدات لغزة.. وتخوفات من جرائم الكراهية

تظاهر المئات تضامنًا مع القضية الفلسطينية وشعب غزة

وفي وقت سابق، تظاهر المئات تضامنا مع القضية الفلسطينية وشعب غزة، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، في مدينة لاهاي مقر الحكومة الهولندية والمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري والعاجل للقصف الإسرائيلي؛ التزاما بأحكام وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إدخال المساعدات إلى غزة في أسرع وقت، وبمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

وكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد زار منطقة معبر رفح من الجانب المصري أمس، وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن مكتبه يجري تحقيقًا في الجرائم التي ارتُكبت في جميع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية.

ودعا كريم خان إلى إرسال الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب إلى الادعاء العام للمحكمة، واصفا ما تقوم به إسرائيل بـ"الانتهاكات الأخلاقية" غير أنه انتقد أيضًا وقائع عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الجاري.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الإرهابيين عملية طوفان الأقصى الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية شعب غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

مصر تنجح فى إدخال أكبر قافلة مساعدات لغزة.. وتخوفات من جرائم الكراهية

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة