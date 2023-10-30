الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية بقطاع غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن توسيع عملياته في غزة، حيث واصل عملياته البرية بالقطاع ليلة الأحد / الإثنين.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن قوات الجيش قتلت خلال مواجهات مع المقاومة في قطاع غزة، العشرات الذين تحصنوا داخل مباني وأنفاق، وحاولوا مهاجمة القوات، على حد قوله.

وفي أثناء الأحداث، وجهت طائرة تابعة لجيش الاحتلال، من قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي، بقصف موقع يقع داخل مبنى تابع لحركة حماس، "كان بداخله أكثر من 20 شخصا من حماس، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن قواته حددت ليلا موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة جامعة الأزهر، ووجهت طائرة مقاتلة لقصفهم.

عملية طوفان الأقصى

يستمر عدد الشهداء في قطاع غزة في الارتفاع في ظل الهجمات المضادة الشرسة التي تشنها إسرائيل. ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، استشهد أكثر من 8 آلاف فلسطيني منذ بدء الحرب.

تظاهر المئات تضامنًا مع القضية الفلسطينية وشعب غزة

وفي وقت سابق، تظاهر المئات تضامنا مع القضية الفلسطينية وشعب غزة، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، في مدينة لاهاي مقر الحكومة الهولندية والمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المتظاهرون بالوقف الفوري والعاجل للقصف الإسرائيلي؛ التزاما بأحكام وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إدخال المساعدات إلى غزة في أسرع وقت، وبمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

وكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد زار منطقة معبر رفح من الجانب المصري أمس، وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن مكتبه يجري تحقيقًا في الجرائم التي ارتُكبت في جميع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية.

ودعا كريم خان إلى إرسال الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب إلى الادعاء العام للمحكمة، واصفا ما تقوم به إسرائيل بـ"الانتهاكات الأخلاقية" غير أنه انتقد أيضًا وقائع عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الجاري.