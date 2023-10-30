الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان وسوريا

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأحد، في بيان له، أنه قصف أهدافًا في كل من الجارتين سوريا ولبنان ردًا على هجمات  صاروخية انطلقت منهما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرة صواريخ دخلت الأراضي الإسرائيلية من لبنان خلال الليل فقط، وكان قد تم إسقاط المزيد خلال فترات النهار.

حركة حماس في لبنان تعلن مسئوليتها عن إطلاق 16 صاروخًا 

وأعلنت حركة حماس في لبنان، في بيان، مسئوليتها عن إطلاق 16 صاروخًا من الأراضي اللبنانية على مدينة نهاريا الساحلية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ردًا على ذلك، قصف أهدافًا تابعة لحزب الله اللبناني، من بينها بنى تحتية عسكرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف "خلية إرهابية" أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان على إسرائيل.

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 حزب الله يستهدف مسيرة إسرائيلية ويصيبها بشكل مباشر

وأعلن حزب الله أنه استهدف مسيرة إسرائيلية وأصابها بشكل مباشر بصاروخ مضاد للطائرات.

من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي علمه بهذا الحادث، ولكنه قال إن الجنود الإسرائيليين هاجموا إرهابيًا كان يقوم بتسيير طائرة بدون طيار داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن حزب الله وحلفاءه زادوا فيما يبدو من وتيرة هجماتهم الصاروخية خلال اليومين الماضيين، وردًا على ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق قريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونفذت غارات جوية على مشارف قريتين قريبتين من الحدود.

وتتزايد المواجهات على الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس على المناطق الإسرائيلية في 7 أكتوبر الجاري.

وفي غضون ذلك، قال حزب الله، في بيان، إن زعيمه حسن نصر الله سيلقي كلمة يوم الجمعة المقبل إحياء لذكرى مقاتليه الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها علانية منذ الهجمات.

وأعلن حزب الله، الذي تربطه علاقات وثيقة بحركة حماس التي تحكم قطاع غزة، عن مقتل 53 شخصًا على الأقل في صفوفه منذ بدء المواجهات الأخيرة.

سقوط صواريخ على مرتفعات الجولان

وفي الوقت نفسه، في سوريا قال نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إسرائيل قصفت مواقع في ريف درعا بعد سقوط صواريخ على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي الهجوم، لكنه قال إن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقطت "في منطقة مفتوحة"، وأن الجيش كان يرد بإطلاق النار باتجاه مصدر الإطلاقات.

الإحتلال الإسرائيلي سوريا لبنان هجمات صاروخية الاراضي الاسرائيلية حركة حماس

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