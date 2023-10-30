الأردن تطلب من أمريكا تزويدها بأنظمة "باتريوت" لتعزيز دفاعها الحدودى

قال المتحدث باسم الجيش الأردني، العميد مصطفى الحياري، إن الأردن طلب من واشنطن نشر أنظمة دفاع جوي باتريوت لتعزيز دفاعه الحدودي.

وقال "الحياري"، في مقابلة مع التلفزيون الأردني الرسمي: "طلبنا من الجانب الأمريكي المساعدة في تعزيز نظامنا الدفاعي بأنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي".

وأضاف: "طلبنا من أمريكا تعزيز منظومتنا الدفاعية بصواريخ باتريوت، هذه المنظومة منظومة مكلفة لا يمكن توظيفها بالإمكانيات المحلية، ونحتاج إلى شريك استراتيجي".

وأشار إلى تهديدات مستمرة منها الصواريخ الباليستية تحيط بالأردن من الاتجاهات الشمالية والشرقية والغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الأردني، إن "الباتريوت سلاح دفاعي يستخدم للدفاع بمعنى إذا حصل تهديد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية فأنا أدافع باستخدام هذا السلاح وهذه الوسيلة".