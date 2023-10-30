الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": وصول 60 شاحنة مساعدات للجانب الفلسطينى عبر منفذ رفح

مساعدات
مساعدات

قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، إن 60 شاحنة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى الجانب الفلسطيني عبر منفذ رفح، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال رائد عبدالناصر، أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن 33 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية عبرت، مساء الأحد، إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

هذا العدد أكبر دفعة تعبر للقطاع من خلال معبر رفح منذ بدء دخول المساعدات 

وأضاف عبد الناصر أن هذه المساعدات هي أكبر دفعة تعبر إلى القطاع من خلال معبر رفح منذ بدء دخول المساعدات قبل نحو 9 أيام، نقلًا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وذكر أن الشاحنات محملة بمساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات طبية، ودخلت القطاع بعد إنهاء إجراءات تفتيشها في معبر العوجا التجاري مع إسرائيل.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع بلغ 117 شاحنة حتى الأحد.

القاهرة الإخبارية رفح منفذ رفح المساعدات الإنسانية إسرائيل

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: تجهيز قافلة مساعدات جديدة بمعبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

مصر تنجح فى إدخال أكبر قافلة مساعدات لغزة.. وتخوفات من جرائم الكراهية

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة