"القاهرة الإخبارية": وصول 60 شاحنة مساعدات للجانب الفلسطينى عبر منفذ رفح

قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، إن 60 شاحنة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى الجانب الفلسطيني عبر منفذ رفح، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال رائد عبدالناصر، أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن 33 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية عبرت، مساء الأحد، إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

هذا العدد أكبر دفعة تعبر للقطاع من خلال معبر رفح منذ بدء دخول المساعدات

وأضاف عبد الناصر أن هذه المساعدات هي أكبر دفعة تعبر إلى القطاع من خلال معبر رفح منذ بدء دخول المساعدات قبل نحو 9 أيام، نقلًا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وذكر أن الشاحنات محملة بمساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات طبية، ودخلت القطاع بعد إنهاء إجراءات تفتيشها في معبر العوجا التجاري مع إسرائيل.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع بلغ 117 شاحنة حتى الأحد.