عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منازل فى قطاع غزة

استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي متواصل على منازل في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي استهدف منزلا لعائلة "فطاير" في الزوايدة وسط القطاع، وأدى إلى استشهاد 11 مواطنا، أغلبيتهم نساء وأطفال.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة "نوفل" بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، إضافة إلى عدد من المصابين.

واستُشهد ثلاثة مواطنين في قصف مركبة، جنوب مدينة غزة، واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى.

أحزمة نارية من القصف المكثف في حي تل الهوى

كما ضربت طائرات الاحتلال أحزمة نارية من القصف المكثف في حي تل الهوى غرب غزة، الذي يتعرض يوميا لقصف متواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.

وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، شمال غزة، عن وصول عشرات الشهداء والجرحى، جراء القصف المتواصل على مخيمي البريج والنصيرات، ومنطقة الزوايدة.

الصحة الفلسطينية:4 شهداء و5 إصابات حصيلة العدوان على جنين

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة العدوان على جنين فجر اليوم، 4 شهداء، و5 إصابات بينها إصابتان خطيرتان، مشيرة إلى أن الشهداء هم أمير عبد الله شربجي، 25 عاما، نورس إبراهيم زيدان بعجاوي، 28 عاما، وئام إياد أحمد الحنون، 27 عاما، وموسى خالد جيارين، 23 عاما.

وأشارت إلى أن الجرافات جرفت عددا من الشوارع ومواقع في البنية التحتية بمدينة جنين، والشوارع المودية إلى مخيم جنين ووضعت سواتر ترابية، لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع، كما دمرت دوار القوس وهو مدخل المخيم، وكذلك دوار الشهداء "الحصان".

وانقطع التيار الكهربائي عن مناطق في جنين ومخيمها نتيجة استهداف قوات الجيش الإسرائيلي محولات كهربائية، فيما تم إجبار عائلات أحد المباني السكنية على إخلاء منازلهم.

وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة بمدن الضفة الغربية، تتزامن مع هجوم إسرائيلي واسع ودموي على قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 100 شخص في الضفة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الحالي، فيما تم اعتقال الآلاف.