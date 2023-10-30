مدير مستشفى جنين: الاحتلال جرف الطرق المؤدية للمستشفيات لضمان عدم وصول الجرحى إلينا

قال وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إن الليلة شهدت اجتياح أعداد كبيرة من الآليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت بأنحاء المدينة، وقامت بتجريف الطرق بالكامل.

وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن 9 إصابات، وصلت إلى المستشفى، خلال الليل، استشهد منهما اثنان.

وأوضح أن الوضع الآن يسوده هدوء حذر، لكن ما زالت طائرات الاحتلال في الأجواء، وما زالت المدرعات منتشرة بشكل كبير، والقناصة فوق الأسطح، منوهًا بأن الآليات والجرافات نفذت عمليات تخريب واسعة، يخشى معه أن تزداد حدة الاشتباكات والإصابات.

وأوضح أن هناك 3 مستشفيات رئيسية تعمل مع الإصابات، مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا، ومستشفى الرازي، وأن جميع التخصصات ليست متوافرة في جميع المستشفيات بجنين.

وكشف عن أنه تم تجريف الطرق المؤدية لمستشفى ابن سينا، ما أدى لصعوبة وصول الإصابات إليه، وكذلك تجريف الطرق بالقرب من مستشفى الحكومي، موضحا أنه لا يوجد تبرير إلا أن الاحتلال ينتوي ارتكاب جريمة متكاملة، من حيث الاقتحام والقتل وعدم قدرة الجرحى للوصول إلى المستشفيات، فالعدو يمارس القتل الجماعي.