السقف سقط على المرضى.. أول تعليق لمدير مستشفى الصداقة فى غزة بعد القصف

قال مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة صبحي سكيك، اليوم الإثنين، إن سقف مستشفى الصداقة التركي ونوافذه سقطت على المرضى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بـ قطاع غزة، أن هناك إلحاق أضرار بليغة في مستشفى الصداقة التركي الوحيد لـ مرضى السرطان نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطها بشكل متكرر.

وأضافت وزارة الصحة بـ غزة، أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بحرمان مرضى السرطان من الأدوية والسفر للعلاج، بل بات يعرض حياتهم للخطر باستهدافه المستشفى التركي.