اليونيسف: مقتل أو إصابة أكثر من 420 طفلًا فى قطاع غزة يوميًا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن مقتل أو إصابة أكثر من 420 طفلا في قطاع غزة يوميا.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل- حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء- إن ما لا يقل عن 3400 طفل قد قتلوا في قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع.

وأضافت "راسل" أنه مع مرور الوقت تتزايد الحصيلة بسرعة كبيرة، مشيرة إلى وجود انتهاكات جسيمة ضد الأطفال على نطاق واسع.

وأشارت إلى أن العنف الذي يُرتكب ضد الأطفال يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، حيث إنه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتل ما لا يقل عن 37 طفلا.

يذكر أن أكثر من 8500 شخص قد استشهدوا في قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع، من بينهم 66% من النساء والأطفال.



العمليات البرية تركزت على شمال غزة

وكانت قد علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، على استمرار أعمال قصف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة المحاصر والبنية التحتية في شمال القطاع، لا سيما بعد أن استبعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشكل قاطع وقف إطلاق النار باعتباره "استسلامًا" لحركة حماس.

ونقلت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني عن جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن "العمليات البرية تركزت على شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، التي قال إنها مركز ثقل حماس".. وأضاف المتحدث: "إننا نواصل أيضًا الضربات في أجزاء أخرى من غزة. نحن نطارد قادتهم، ونهاجم بنيتهم التحتية، وكلما كان هناك هدف مهم مرتبط بحماس نضربه".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي القول إنه في الليلة الرابعة من العمليات البرية في شمال الأراضي الفلسطينية، تعرضت القوات الإسرائيلية لصواريخ مضادة للدبابات ونيران أسلحة رشاشة.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل وسعت عملياتها البرية في غزة خلال الأيام الأخيرة، وتقدمت نحو مدينة غزة من اتجاهين، مع وجود دبابات على الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب في محاولة واضحة لتقسيم القطاع إلى قسمين.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الأمم المتحدة القول إن أكثر من 1.4 مليون من السكان المدنيين في غزة، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، أصبحوا بلا مأوى، في حين حثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي على الاجتماع، قائلة إن "الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة يوما بعد يوم".

وذكرت الصحيفة أن هناك مؤشرات على تزايد القلق الأمريكي بشأن تصاعد عدد "الشهداء" الفلسطينيين، مشيرة إلى قول توماس جرينفيلد للمجلس إن الرئيس جو بايدن أكد لنتنياهو "إنه في حين أن لإسرائيل الحق والمسئولية في الدفاع عن مواطنيها، إلا أنها يجب أن تفعل ذلك بطريقة متسقة مع القانون الإنساني الدولي".