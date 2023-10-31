الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونيسف: مقتل أو إصابة أكثر من 420 طفلًا فى قطاع غزة يوميًا

اطفال غزة
اطفال غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن مقتل أو إصابة أكثر من 420 طفلا في قطاع غزة يوميا.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل- حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء- إن ما لا يقل عن 3400 طفل قد قتلوا في قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع.

وأضافت "راسل" أنه مع مرور الوقت تتزايد الحصيلة بسرعة كبيرة، مشيرة إلى وجود انتهاكات جسيمة ضد الأطفال على نطاق واسع.

وأشارت إلى أن العنف الذي يُرتكب ضد الأطفال يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، حيث إنه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتل ما لا يقل عن 37 طفلا.

يذكر أن أكثر من 8500 شخص قد استشهدوا في قطاع غزة خلال ثلاثة أسابيع، من بينهم 66% من النساء والأطفال.
 

"كتائب القسام" تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى فى غزة

 

txt

بلدية غزة: جيش الاحتلال أباد مناطق سكنية كاملة شمالى غرب القطاع

 

العمليات البرية تركزت على شمال غزة

وكانت قد علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، على استمرار أعمال قصف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة المحاصر والبنية التحتية في شمال القطاع، لا سيما بعد أن استبعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشكل قاطع وقف إطلاق النار باعتباره "استسلامًا" لحركة حماس.

ونقلت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني عن جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن "العمليات البرية تركزت على شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، التي قال إنها مركز ثقل حماس".. وأضاف المتحدث: "إننا نواصل أيضًا الضربات في أجزاء أخرى من غزة. نحن نطارد قادتهم، ونهاجم بنيتهم التحتية، وكلما كان هناك هدف مهم مرتبط بحماس نضربه".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي القول إنه في الليلة الرابعة من العمليات البرية في شمال الأراضي الفلسطينية، تعرضت القوات الإسرائيلية لصواريخ مضادة للدبابات ونيران أسلحة رشاشة.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل وسعت عملياتها البرية في غزة خلال الأيام الأخيرة، وتقدمت نحو مدينة غزة من اتجاهين، مع وجود دبابات على الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب في محاولة واضحة لتقسيم القطاع إلى قسمين.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الأمم المتحدة القول إن أكثر من 1.4 مليون من السكان المدنيين في غزة، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، أصبحوا بلا مأوى، في حين حثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أمس الإثنين، مجلس الأمن الدولي على الاجتماع، قائلة إن "الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة يوما بعد يوم".

وذكرت الصحيفة أن هناك مؤشرات على تزايد القلق الأمريكي بشأن تصاعد عدد "الشهداء" الفلسطينيين، مشيرة إلى قول توماس جرينفيلد للمجلس إن الرئيس جو بايدن أكد لنتنياهو "إنه في حين أن لإسرائيل الحق والمسئولية في الدفاع عن مواطنيها، إلا أنها يجب أن تفعل ذلك بطريقة متسقة مع القانون الإنساني الدولي".

اليونيسيف قطاع غزة مقتل حقوق الانسان الأطفال

مواد متعلقة

اليونيسيف: أكثر من 1300 مدرسة دمرت بشكل كامل فى أوكرانيا

الأكثر قراءة

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

بعد 4 شهور غيبوبة.. وفاة الإعلامية سارة حسن

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

قبول استئناف النيابة.. استمرار حبس 12 متهما فى حفل المنصورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا