الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونيسيف: أكثر من 1300 مدرسة دمرت بشكل كامل فى أوكرانيا

يونيسيف
يونيسيف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 1300 مدرسة دمرت بشكل كامل في المناطق، التي تخضع لسيطرة الحكومة في أوكرانيا، وذلك منذ بداية العملية الروسية في عام 2022، فيما تضررت عدة مدارس أخرى بشكل كبير.


وأضافت المنظمة - حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية، الثلاثاء، أن الهجمات المتواصلة تعني أن نحو ثلث الأطفال فقط ممن هم في سن المدرسة يشاركون في الفصول الدراسية حضوريا، وأن الكثير منهم ينسون ما تعملوه بالفعل.


وأشارت المنظمة إلى أنه خارج أوكرانيا، أكثر من نصف الأطفال الذين فرت أسرهم من الصراع إلى 7 دول غير مسجلين في التعليم الوطني؛ مرجعة السبب وراء ذلك إلى مشكلة حاجز اللغة وأنظمة التعليم التي تتحمل فوق طاقتها.


وأوضحت أن بعض المدارس عانت من قصف مباشر فيما تم إغلاق مدارس أخرى كإجراء احترازي خلال الهجمات الصاروخية والمدفعية التي استمرت على مدار 18 شهرا على المناطق السكنية في أنحاء أوكرانيا.


وأكدت أن داخل أوكرانيا، تواصلت الهجمات على المدارس بلا هوادة؛ ما عرض الأطفال لنكبة شديدة وتركهم دون أماكن آمنة للتعلم.


ونوهت اليونيسيف بأن الحرب أعقبت انقطاعات في العملية التعليمية بسبب جائحة كوفيد-19، ما يعني أن بعض الأطفال الأوكرانيين يواجهون انقطاع في السنة الدراسية للعام الرابع على التوالي، مع عودتهم إلى الفصول الدراسية هذا الاسبوع بعد انتهاء الاجازة الصيفية.

الأكثر قراءة

عاد من العمل فوجد زوجته فى حضن عشيقها على فراش الزوجية بـ"مايو"

ديلرات مسلحة.. تاجرا مخدرات يحصنان أنفسهما بالسلاح والذخيرة فى أشمون

محمد سلماوى: تلقيت تهديدات من الإخوان باستهداف أولادى

محمد سلماوى لـ"الشاهد": نجيب محفوظ سامح من حاول قتله وقال "مشفق عليه"

"الحرية المصرى" يعلن دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

نقاء الأنفس وطهارة الأموال.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثالث بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟