ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول طبق واحد من السلطة يوميا؟

يتساءل عدد كبير منا عن أبرز العادات الصحية التي تساعد في حصول الجسم على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وما يحتاجه الجسم لرفع كفاءة جهاز المناعة، ولا يعلموا أن تناول طبق واحد من السلطة يوميا يساعد الجسم بشكل كبير في الحصول على ما يحتاجه من المعادن والفيتامينات وله عدد ضخم من الفوائد الصحية الأخرى.

فوائد تناول السلطة

فوفقا لما جاء في موقع "HEALTH، فإن تناول طبق واحد من السلطة يوميا يساعد على إمداد الجسم بمجموعة فيتامينات والتى يأتى على رأسها فيتامين هـ وفيتامين سي وفيتامين أ، وتعمل تلك الفيتامينات على تقوية عمل جهاز المناعة وبالتالى الحفاظ على الجسم من التعرض للإصابة بعدد كبير من الأمراض المناعية خاصة مع دخول فصل الشتاء يزداد فرص التعرض للإصابة بنزلات البرد نتيجة ضعف جهاز المناعة فتناول طبق من السلطة يوميا يزيد من كفاءة جهاز المناعة.

ما علاقة تناول طبق سلطة يوميا بخسارة الوزن؟

كما يساعد تناول طبق واحد من لسلطة يوميا في السيطرة على مستويات سكر الدم، وبالتالى الحفاظ على مستوى الانسولين فى الجسم وعدم التعرض للإصابة بمقاومة الأنسولين التي ينتج عنها التعرض لزيادة الوزن بشكل كبير، إلي جانب ذلك يساهم تناول طبق من السلطة يوميا على خسارة الوزن لان طبق السلطة سعراته الحرارية قليلة جدا وبالتالى تناوله لا يتسبب في مشاكل لمتبعي الحمية الغذائية.

طبق سلطة يوميا يساعد في الحماية من الإصابة بأنواع سرطان مختلفة

كما يساعد تناول طبق واحد من السلطة يوميا، على تنظيم حركة الأمعاء، والحماية من إصابتها بالأمراض، وعدم التعرض للإصابة بالإمساك، خاصة لمن يعانوا من تلك المشكلة، وكذلك الحوامل، تخفيض تكرار الإصابة ببعض أنواع السرطان والحماية منها مثل؛ سرطان القولون والمستقيم، والثدي، والفم، والحنجرة والمريء.