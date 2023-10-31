الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ترطب جسمك وتلين مفاصلك.. فوائد شرب المياه لجسم الإنسان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لشرب المياه فوائد عديدة لجسم الإنسان، فعلى مدار سنوات طويلة أخرجت الدراسات توصيات متباينة لكن في المجمل جميعها تؤكد على ضرورة تلبية احتياجاتك الفردية من المياه، والتي تعتمد على العديد من العوامل، منها صحتك ومدى نشاطك والمكان الذي تعيش فيه.

فوائد الماء

التخلص من الفضلات عن طريق التبول والتعرق والتبرز

الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية

تليين المفاصل وتوسيدها

حماية الأنسجة الحساسة

يمكن أن يؤدي نقص الماء إلى الجفاف، وهي حالة تحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الماء للقيام بالوظائف الطبيعية. حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يستنزف طاقتك ويجعلك تشعر بالتعب.

كمية الماء التي يحتاجها الجسم

يستطيع أغلب الأصحاء الحفاظ على رطوبة أجسامهم بشربهم الماء وغيره من السوائل كلما شعروا بالعطش، وقد يكون أقل من ثمانية أكواب في اليوم أيضًا مناسبًا لصحة البعض. لكن غيرهم قد يحتاجون إلى شرب المزيد.

ربما تحتاج إلى تعديل كمية السوائل الإجمالية التي تتناولها بناءً على عدة عوامل:

ممارسة الرياضة: إذا مارست أي نشاط يسبب العرق، فإنك تحتاج إلى شرب المزيد من الماء لتعويض كمية السوائل المفقودة. من المهم شرب الماء قبل ممارسة التمارين الرياضية وفي أثنائها وبعدها.

البيئة: قد تسبب حرارة الجو أو رطوبته العرق، وهو ما يستلزم شرب كمية إضافية من السوائل، وقد يصيب الجفاف الجسم أيضًا في الأماكن المرتفعة عن سطح الأرض.

الحالة الصحية العامة: يفقد جسدك السوائل عندما تصاب بالحمى أو القيء أو الإسهال. اشرب المزيد من الماء أو اتبع نصيحة الطبيب بشرب محاليل تعويض السوائل، من الحالات الأخرى التي قد تستلزم زيادة كمية السوائل المتناولة أنواع عدوى المثانة وحصوات المسالك البولية.

الحمل والرضاعة الطبيعية. تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى تناول المزيد من السوائل للحفاظ على مستوى الترطيب في أجسامهن.

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