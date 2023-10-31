الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية لخدمة أهالي قرية اليمن بحي العامرية ثان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية بالعامرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم قافلة طبية متكاملة بقرية اليمن لخدمة نحو 5 آلاف نسمة من أهالي القرية بالإضافة إلى القرى المجاورة لها بنطاق حي العامرية ثان. وبهدف توفير الخدمات الطبية لأهالي المناطق الأشد احتياجا. 

وخلال القافلة استمع “الشريف” إلى شكاوى الأهالي الخاصة بالزراعة والري ووجه رئيس الحي بتجميع كافة مطالب وشكاوى الأهالي للعمل على حلها، كما أعرب عن سعادته بتواجده وسط المواطنين البسطاء من قري العامرية، موضحًا أن هذه القافلة هي أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب الكشف سيتم توفير جميع الأدوية بالمجان. وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية. مؤكدًا على استمرار تلك القوافل لخدمة أهالينا البسطاء.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، والأستاذ محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان.

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محافظ الإسكندرية قافلة طبية متكاملة المناطق الأشد احتياجا قرى العامرية أهالي العامرية

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