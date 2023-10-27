“الشريف” يلتقى وفد الأمانة المركزية لمحافظة الإسكندرية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه، وفد الأمانة المركزية لمحافظة الإسكندرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعزيز التكامل بين جهود المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

أثنى محافظ الإسكندرية على الدور المهم الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع محافظات الجمهورية للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

التحالف الوطني يقدم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأكد حرص المحافظة على تقديم الرعاية والدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة؛ بما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية.

هذا وناقش اللواء محمد الشريف أوجه التعاون لتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني لخلق مجتمع فاعل ومستقر بناء، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها وكذلك المشروعات الجاري العمل على تنفيذها لخدمة المواطن السكندري.

بحث التعاون المشترك مع سفيرة المجر

وكان قد استقبل محافظ الإسكندرية، أمس السفيرة ثانى نانا عائشة انديا - سفيرة جمهورية النيجر لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وأكد محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على البدء في تفعيل اتفاقية التوأمة والتعاون القائمة بين مدينة الإسكندرية ومدينة نيامي بجمهورية النيجر، في مختلف المجالات: السياحة والتعليم، وتبادل الخبراء، والبنية التحتية، والاجتماعية والاقتصادية والمنتجات الدوائية.

من جانبها، أشادت السفيرة بمكانة مدينة الإسكندرية بين المدن، وأكدت أهمية تفعيل الاتفاقية القائمة بين مدينتي الإسكندرية وميامي، وتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

كما ثمنت السفيرة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تحقيق الرخاء الاقتصادي وفى تحقيق الأمن والاستقرار.