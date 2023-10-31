الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضحية جديدة.. اتهام "عنتيل مدينة نصر" بالاعتداء على فتاة بالقاهرة الجديدة

عنتيل مدينة نصر
عنتيل مدينة نصر"

تجري نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في واقعة اتهام جديدة للصيدلي الشهير بـ"عنتيل مدينة نصر" المتهم بهتك عرض السيدات والصغار داخل صيدليته بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر.

وفتحت النيابة العامة تحقيقات في اتهام صيدلي مدينة نصر بالتحرش وهتك عرض فتاة قاصر تقدمت ببلاغ ضده، وكلفت النيابة العامة الضابط مجري التحريات في القضية الأولى والتي اتهم فيها بالتعدي على فتيات.

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"خدش براءة الأطفال وتحرش جنسيًا بالفتيات".. جرائم شاذة ارتكبها "صيدلي مدينة نصر"

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إحالة "صيدلي مدينة نصر" المتهم بهتك عرض سيدات إلى الجنايات

وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات إن نيابة القاهرة الجديدة تسلمت نسخة من ملف التحقيقات في القضية السابقة واتهام الصيدلي بالاعتداء على فتيات قصر وأطفال وهتك عرضهن، لافتة إلى أنه من المقرر استدعاء مجري التحريات لسؤاله ثم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بتهم التعدي وهتك العرض.

تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ من محامية مقيمة بمحافظة الجيزة قررت بتضررها من صيدلي وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بالاعتداء على الفتيات أثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها، وقدمت المحامية فلاشة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على كارت الذاكرة من طليقة المشكو حتى تم ضبط صيدلي مدينة نصر المتهم والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة لمحاكمته عما ارتكبه من جرائم بحق فتيات قصر وأطفال.

عنتيل مدينة نصر القاهرة الجديدة صيدلي مدينة نصر النيابة العامة التحرش

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